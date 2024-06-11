"Результат говорить сам за себе. Збірна України сьогодні за всіма параметрами була кращою за нас. Зрозуміло, що швидко пропущений гол наклав свій відбиток. Ми змогли повернутися в гру, але чесно кажучи, ми сьогодні програли найбільше через стрес. Надто дбайливо сьогодні поставилися до суперника, хоча я не знаю, з чим це пов'язано.

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Хотіли в другому таймі все це трохи змінити, десь це виходило, але пропустили ще, і результат виявився негативним.

Нам не вистачило сьогодні душі в нашій грі. Накривали повільно, у швидкості програвали, через що з'являлися зони, звідки суперник нам забивав голи. Чи втомилася збірна Молдови після матчу з Кіпром? Завжди важко грати на третій день, але в нас такий досвід уже є. Так, відбиток втоми був, але це не виправдання. У футболі є друге дихання, і на ньому теж треба грати – треба пересилювати себе, вигравати єдиноборства, вигравати у швидкості. На жаль, сьогодні нічого з цього не вийшло", – цитує Клещенка MoldFootball.

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