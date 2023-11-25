Верес вирвав перемогу над Металістом 1925 у поєдинку 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Верес – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Металіст 1925 повів уже на 4-й хвилині завдяки голу Борячука, а на 9-й харків'яни залишились у меншості через вилучення Курила. Верес скористався цим – Шевченко та Шаарй ще до перерви вивели рівненців вперед.

Верес перестріляв Металіст 1925 у божевільному матчі з 7 голами

У другому таймі Русин та Ткачук знову вивели Металіст 1925 вперед. Верес відігрався на 69-й хвилині – Дахновський забив з пенальті. А перемогу рівненцям приніс Гайдучик на 89-й хвилині.