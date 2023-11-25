Надрезультативна перестрілка у відеоогляді матчу Верес – Металіст 1925 – 4:3
22:30 - Читать на русском
Верес вирвав перемогу над Металістом 1925 у поєдинку 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Верес – Металіст 1925 на "Футбол 24".
завершено
14’ Євгеній Шевченко
36’ Владислав Шарай
89’ Микола Гайдучик
Ігор Курило 8’
Ростислав Русин 55’
Євген Ткачук 59’
8’ Ігор Курило
14’ Євгеній Шевченко
36’ Владислав Шарай
55’ Ростислав Русин
59’ Євген Ткачук
89’ Микола Гайдучик
Металіст 1925 повів уже на 4-й хвилині завдяки голу Борячука, а на 9-й харків'яни залишились у меншості через вилучення Курила. Верес скористався цим – Шевченко та Шаарй ще до перерви вивели рівненців вперед.
Верес перестріляв Металіст 1925 у божевільному матчі з 7 голами
У другому таймі Русин та Ткачук знову вивели Металіст 1925 вперед. Верес відігрався на 69-й хвилині – Дахновський забив з пенальті. А перемогу рівненцям приніс Гайдучик на 89-й хвилині.
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