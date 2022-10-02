5 тур українського чемпіонату звів між собою Чорноморець та Олександрію. Матч між цими командами розпочнеться о 15:00 2 жовтня, і кожен колектив потребує перемоги для подальшої перспективи у першості.

Форма команд

Для одеситів сезон 2022/23 розпочався не надто вдало. У 4 стартових турах команда Романа Григорчука спромоглася здобути лише 2 очки. Вся футбольна Україна очікувала від "моряків" більшого, тож їм варто оговтуватися та починати перемагати.

У жодному разі не можна сказати, що у Чорноморця немає гри. Сплав досвіду та молоді доволі добре себе проявляє, а протистояння на рівних із Шахтарем заслуговує на похвалу. Поки що найбільшим ворогом цього колективу є реалізація, тож фанатам "моряків" залишається сподіватися, що під час паузи через матчі збірних над цією проблемою вдалося попрацювати.

За прогнозом Parimatch Ukraine, шансів на перемогу більше в Олександрії: її тріумф оцінюється коефіцієнтом 2,18. Перемога господарів помножить суму ризику на 3,15, а нічия збільшить суму ставки множенням на 3,65.

Олександрія після класного старту з двох перемог програла Металісту, а потім розписала нульову мирову з Ворсклою. Команда Юрія Гури добре збалансована, вміє диктувати свої умови та вижимати максимум з будь-яких ситуацій. Без сумніву, Олександрія зробить усе можливе, щоб повернутися у переможну колію, тож глядачі цього протистояння матимуть можливість спостерігати дуже запеклий футбольний бій. Чорноморцю має прорвати результативність, а Олександрія мусить довести, що заслуговує не лише на "сіру зону" всередині таблиці.

Історія очних зустрічей

Поки що статистика на боці гостей. В останніх 5 поєдинках Олександрія тричі здобувала перемогу, один матч завершився внічию, а одесити можуть похизуватися лише впевненою перемогою у Кубку України.

Останній матч між командами завершився з рахунком 2:2, усі 4 голи були забиті після екватору другого тайму. Обидва колективи дуже заряджені та не розслабляються ані на хвилину, тому, можливо, ми знову станемо свідками гольової феєрії.

Кадрова ситуація

Дискваліфікованих немає у складі жодної з команд. Олександрія нещодавно попрощалася з Сергієм Гринем, а склад команди поповнив Кирило Ковалець, який багато років виступав у футболці містян.

Роман Григорчук у спробі вирішити питання з реалізацією підписав нападника збірної Конго Кевіна Кубембу, який може похизуватися зростом 1,93 м та початком кар'єри у клубах чемпіонату Франції. Григорчук та Гура мають усі можливості виставити найсильніший склад та довести свою перевагу над суперником у чесній боротьбі на футбольному полі.

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Трансляція, арбітри та прогноз на гру

Матч 5 туру УПЛ Чорноморець – Олександрія можна буде подивитися на Setanta Sports. Судити поєдинок в полі буде Роман Блавацький, на лініях йому асистуватимуть Володимир Думенко та Тарас Клименко, а роль четвертого судді випала Анатолію Абдулі.

Чорноморець заб'є свій гол, але Олександрія зможе вивезти з Одеси щонайменше одне очко. Наш прогноз на матч – нічия 1:1.