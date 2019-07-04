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"Надходять погрози мені, моїй доньці та дружині": Габовда пояснив появу скандального коментаря про "москальську пику"

4 липня 15:07 3624 Читать на русском
"Надходять погрози мені, моїй доньці та дружині": Габовда пояснив появу скандального коментаря про "москальську пику"
Юрій Габовда / фото із соцмереж

Український півзахисник угорського Халадаша Юрій Габовда прокоментував "Футбол 24" появу запису в Instagram про спаринг проти російського Краснодара.

"Напевно, усі бачили і знають, що останніми днями Instagram давав технічні збої. Цим хтось скористався. Мою сторінку "зламали". Звичайно, у мене є своя думка щодо політичної ситуації, але такого я б ніколи не написав.

"Як мінімум одна москальська пика ляже", – Габовда брутально анонсував спаринг проти Краснодара

Зараз мені надходять погрози. Мені, моїй доньці та дружині. Люди надзвичайно розлючені і я їх можу зрозуміти. Став жертвою "злому", а тепер ще й купу неприємних речей доведеться вислухати.

Прийшов з тренування – глянув в Instagram, а там мільйон повідомлень та погроз. Одразу відшукав той пост, видалив і додав комент щодо цього", – сказав Габовда в коментарі "Футбол 24".

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Світ Угорщина Українці за кордоном Росія Юрій Габовда Юрій Габовда Халадаш Халадаш
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