"Надходять погрози мені, моїй доньці та дружині": Габовда пояснив появу скандального коментаря про "москальську пику"

Український півзахисник угорського Халадаша Юрій Габовда прокоментував "Футбол 24" появу запису в Instagram про спаринг проти російського Краснодара.

"Напевно, усі бачили і знають, що останніми днями Instagram давав технічні збої. Цим хтось скористався. Мою сторінку "зламали". Звичайно, у мене є своя думка щодо політичної ситуації, але такого я б ніколи не написав.

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Зараз мені надходять погрози. Мені, моїй доньці та дружині. Люди надзвичайно розлючені і я їх можу зрозуміти. Став жертвою "злому", а тепер ще й купу неприємних речей доведеться вислухати.

Прийшов з тренування – глянув в Instagram, а там мільйон повідомлень та погроз. Одразу відшукав той пост, видалив і додав комент щодо цього", – сказав Габовда в коментарі "Футбол 24".

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