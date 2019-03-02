"Надалі таких помилок допускати не можна", – Ройс остерігається Баварії в чемпіонській гонитві Бундесліги

Нападник дортмундської Борусії Марко Ройс прокоментував поразку в матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини з Аугсбургом (1:2).

"Гірка поразка. Ми самі "привезли" собі голи. У нас було 3-4 хороші можливості, але ми ними не скористалися, а суперник при цьому зумів забити.

Аугсбург несподівано обіграв Борусію Д

Нам було заздалегідь зрозуміло, що Аугсбург буде багато рухатися і переміщатися по полю. При цьому суперник компактно захищався в своєму штрафному. Ми не зуміли реалізувати моменти.

Надалі таких помилок допускати не можна. Зараз різниця між нами і Баварією полягає в тому, що мюнхенці набирають хід і не допускають індивідуальнихі помилок", – цитує Ройса офіційний сайт дортмундської Борусії.

Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду

Наразі Борусія має у своєму активі 54 очки і посідає 1-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Однак Баварія вже сьогодні матиме шанс наздогнати "джмелів".