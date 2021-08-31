"Новий тренер? Ми познайомилися, хоча спілкувалися й до цього. Вимоги ми знаємо, у футболі вони завжди ті самі – виходити й перемагати. Ми працюємо, аби вийти завтра на поле та перемогти. У нас були теоретичні заняття, було два тренування. Із кожним днем ми розуміємо один одного все краще.

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Наступний матч стане для мене 100-м у національній команді? Не знаю, чи проведу я сотий матч, чи ні, це знає головний тренер. Я буду готуватися. Я ніколи не гнався за цифрами, 100 матчів – це не фінальна крапка, я не збираюся зупинятися. Кожна гра за національну збірну – як перша чи остання, кожна по-своєму емоційна. Я пам’ятаю кожну зустріч – і товариську, й офіційну. Завтра буде черговий поєдинок – потрібно вийти, віддати на полі всі сили та, звичайно, перемогти.

Штучне покриття газону у Казахстані? Штучне покриття відрізняється, напевно, ми й прилетіли за два дні до поєдинку із цієї причини. Учора потренувалися на штучному полі, сьогодні ще потренуємося. Думаю, завтра ми будемо готові грати на такому газоні. Поле, хоча й штучне, але однакове для двох команд. Усе в наших руках. Потрібно не дивитися на поле, на те, що граємо на виїзді. Ми розуміємо, наскільки ця гра важлива для нас, ми повинні перемагати, вибору в нас немає.

Чому перейшов на українську? Я трішки соромився розмовляти українською, бо спілкуюся нею з батьками, але вона в нас не чиста. Я думав, що якщо вживатиму слова-паразити, то люди сміятимуться з мене. Якось я дав кілька інтерв'ю, люди сказали, що начебто нічого, гарно розмовляю. Сьогодні вирішив спробувати. Якщо всім подобається, буду спілкуватися українською і надалі", – сказав Ярмоленко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч відбору до ЧС-2022 Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок о 17:00.

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