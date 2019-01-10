Надь продовжив контракт із Дебреценом

Український голкіпер продовжить виступати у чемпіонаті Угорщини.

Дебрецен на офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з воротарем Олександром Надем. Українець підписав нову угоду, яка розрахована до зими 2021 року.

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До слова, Надь став гравцем Дебрецена у червні 2017 року. Окрім Дебрецена він встиг пограти за угорські Дьормот і Гонвед. Голкіпер найбільше відомий своїми виступами за ужгородську Говерлу, де він був багаторічним лідером і капітаном команди.

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