toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Надь продовжив контракт із Дебреценом

23:44 0 Читать на русском
Надь продовжив контракт із Дебреценом
Олександр Надь / ФК Дебрецен

Український голкіпер продовжить виступати у чемпіонаті Угорщини.

Дебрецен на офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з воротарем Олександром Надем. Українець підписав нову угоду, яка розрахована до зими 2021 року.

Мілевський покинув Кішварду – українець повернеться в Динамо Брест

До слова, Надь став гравцем Дебрецена у червні 2017 року. Окрім Дебрецена він встиг пограти за угорські Дьормот і Гонвед. Голкіпер найбільше відомий своїми виступами за ужгородську Говерлу, де він був багаторічним лідером і капітаном команди.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ

Теги
Світ Олександр Надь Олександр Надь Дебрецен Дебрецен Угорщина Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
15
хв
Ліон
21:45
Реймс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук