"З нас познущались", – Сампдорія розкритикувала арбітрів матчу з Ювентусом і вибачилась

Сампдорія залишилась незадоволена роботою арбітрів та VAR у матчі 19 туру Серії А проти Ювентуса, але принесла вибачення за свої слова.

Одразу після матчу з Ювентусом Сампдорія в своєму Твіттері висловила незадоволення роботою бригади арбітрів на чолі з Паоло Валері.

Ювентус – Сампдорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Гра в Турині закінчилася з рахунком 2:1. Зі спірним пенальті Кріштіану Роналду і з допомогою VAR матч Ювентус – Сампдорія закінчився перемогою "б'янконері". З нас познущались", – йдеться в повідомленні генуезців.

Але пізніше клуб приніс вибачення за свої відверті висловлювання.

"У самому розпалі останніх моментів матчу ми не усвідомлювали наших висловлювань. Ми дуже вибачаємось", – написали представники прес-служби Сампдорії.

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