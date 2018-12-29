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"З нас познущались", – Сампдорія розкритикувала арбітрів матчу з Ювентусом і вибачилась

18:21 403 Читать на русском
"З нас познущались", – Сампдорія розкритикувала арбітрів матчу з Ювентусом і вибачилась
Марко Джампаоло / ФК Сампдорія

Сампдорія залишилась незадоволена роботою арбітрів та VAR у матчі 19 туру Серії А проти Ювентуса, але принесла вибачення за свої слова.

Одразу після матчу з Ювентусом Сампдорія в своєму Твіттері висловила незадоволення роботою бригади арбітрів на чолі з Паоло Валері.

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"Гра в Турині закінчилася з рахунком 2:1. Зі спірним пенальті Кріштіану Роналду і з допомогою VAR матч Ювентус – Сампдорія закінчився перемогою "б'янконері". З нас познущались", – йдеться в повідомленні генуезців.

Але пізніше клуб приніс вибачення за свої відверті висловлювання.

"У самому розпалі останніх моментів матчу ми не усвідомлювали наших висловлювань. Ми дуже вибачаємось", – написали представники прес-служби Сампдорії.

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Італія19 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Сампдорія: Субота 29 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 1
Сампдорія
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Теги
Італія Ювентус Ювентус Сампдорія Сампдорія Відеоасистент арбітра (VAR) Ювентус - Сампдорія
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