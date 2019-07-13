Начо відмовляється покидати Реал попри інтерес з боку європейських грандів

Захисник Реала Начо має намір залишитись на Сантьяго Бернабеу.

Начо відхилив усі пропозиції щодо трансферу в інший клуб, повідомляє MAJ.

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За інформацією джерела, в послугах 29-річного іспанця зацікавлені: Інтер, Наполі, Рома та Севілья.

Тренерський штаб королівського клубу на чолі із Зінедіном Зіданом не надто розраховують на Начо, але гравець не втрачає надії довести свою необхідність мадридцям.

Варто відзначити, Начо є вихованцем Реала і всю свою кар'єру провів саме в команді "галактікос".

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