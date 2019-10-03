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Начо вибув на тривалий термін – епідемія травм у Реалі продовжується

16:12 228 Читать на русском
Начо вибув на тривалий термін – епідемія травм у Реалі продовжується
Начо / Фото з відкритих джерел

Захисник мадридського Реала Начо отримав травму і залишиться без футболу на довгий час.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

У матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі А іспанський Реал зіграв унічию 2:2 з бельгійським Брюгге. Мадридцям довелось відігруватись, адже після першого тайму вони "горіли" 0:2. У ході поєдинку захисник Реала Начо отримав травму. Футболіст вийшов в основному складі, проте був замінений у перерві і прямо зі стадіону доставлений до лікарні.

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За результатами медичного обстеження, у 29-річного іспанця було діагностовано пошкодження внутрішньої коллатеральної зв'язки правого коліна. Попередньо, відновлення іспанця займе щонайменше 2,5 місяці, повідомляє El Mundo Deportivo. Очікується, що Начо зможе повернутися до повноцінних тренувань ближче до Різдва.

У цьому сезоні Начо провів за Реал три матчі у всіх турнірах (проти Осасуни, Атлетіко та Брюгге).

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Начо Начо
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