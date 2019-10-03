Начо вибув на тривалий термін – епідемія травм у Реалі продовжується

Захисник мадридського Реала Начо отримав травму і залишиться без футболу на довгий час.

У матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі А іспанський Реал зіграв унічию 2:2 з бельгійським Брюгге. Мадридцям довелось відігруватись, адже після першого тайму вони "горіли" 0:2. У ході поєдинку захисник Реала Начо отримав травму. Футболіст вийшов в основному складі, проте був замінений у перерві і прямо зі стадіону доставлений до лікарні.

Куртуа був замінений через погане самопочуття

За результатами медичного обстеження, у 29-річного іспанця було діагностовано пошкодження внутрішньої коллатеральної зв'язки правого коліна. Попередньо, відновлення іспанця займе щонайменше 2,5 місяці, повідомляє El Mundo Deportivo. Очікується, що Начо зможе повернутися до повноцінних тренувань ближче до Різдва.

У цьому сезоні Начо провів за Реал три матчі у всіх турнірах (проти Осасуни, Атлетіко та Брюгге).

Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу