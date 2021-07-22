"Наче перейти з Динамо в Шахтар": Лобода зізналась, чому відмовилась від пропозиції телеканалу "Футбол"
Телеведуча Олександра Лобода розповіла, як могла опинитись на телеканалі "Футбол".
"Чому відмовила телеканалу "Футбол"? Пропозиція полягала в роботі на період Євро. Не знаю, в якому з їхніх проектів. Передача "ПроСпорт" тоді ще не запустилася, але ось-ось повинна була. Вже знала, що буду ведучою.
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Я десять років пропрацювала на "1+1", і після цього йти на "Футбол" – наче перейти з Динамо в Шахтар. Мені було б точно некомфортно", – поділилась Лобода в інтерв'ю Sportarena.
До слова, Олександра була співведучою Ігоря Циганика у програмі "Профутбол", яка з серпня 2010-го виходила увечері кожної неділі, востаннє з'явилась в ефірі 16 серпня 2020 року. Цікаво, що до 10-річного ювілею забракло двох тижнів.
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