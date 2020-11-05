"Це повністю залежить від організації гри. При подачі кутового у вас завжди має бути хтось у центральній лінії поля. Наче футбол дітей до 10 років. Таке можна зрозуміти, якщо йде остання хвилина матчу і тобі потрібно забити.

Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти Істанбул Башакшехір – 2:1

Це виглядало безглуздо. Я поняття не маю, що робила четвірка захисників. Вони повинні взяти відповідальність на себе. У Манчестер Юнайтед іноді тобі доводиться захищатися один на один, а вони, схоже, не здатні на це", – цитує Скоулза Goal.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед мінімально поступився Істанбул Башакшехіру (1:2), пропустивши курйозний гол на початку зустрічі – увесь захист манкуніанців опинився на половині поля суперника.

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