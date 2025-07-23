Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" та ще п’ятьох членів організованої ним групи. За даними слідства, вони заволоділи коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

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"НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;

колишній Голова Правління ПриватБанку;

колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.

Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів", – йдеться в офіційній заяві НАБУ.

Хоча в бюро прямо не назвали імені фігуранта, з контексту зрозуміло, що йдеться про Ігоря Коломойського. Як уточнили в НАБУ, стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.

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