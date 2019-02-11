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Почесний президент Ворскли Жеваго ризикує втратити депутатську недоторканність

11:00 296 Читать на русском
Почесний президент Ворскли Жеваго ризикує втратити депутатську недоторканність
Костянтин Жеваго / фото із соцмереж

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго може залишитися без депутатського мандата.

Національне антикорупційне бюро підготувало подання до Верховної Ради України про зняття недоторканності з депутата Костянтина Жеваго. Про це LB.ua повідомило джерело у правоохоронних органах.

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За його словами, це подання про притягнення Жеваго до кримінальної відповідальності за підозрою в корупційному правопорушенні. Згідно з матеріалами справи, почесний президент Ворскли підозрюється у злочині, який стосується електронного декларування, а саме декларування недостовірної інформації.

До слова, Жеваго не вказав в деклараціях за 2015 і 2016 роки інформацію про те, що є бенефіціарним власником ряду підприємств.

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Теги
Ворскла Ворскла Костянтин Жеваго
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