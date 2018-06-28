НАБУ підозрює братів Суркісів у махінаціях на сотні мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро України розслідує енергетичну схему, в якій згадується президент Динамо Ігор Суркіс та його брат, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

За версією НАБУ, через змову за участю братів Суркісів держава зазнала втрат у розмірі 679 млн гривень, повідомляє видання Новое Время.

Йдеться про те, що в 2014 році з'явилася компанія Енергомережа, яку очолював колишній народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков.

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Енергомережа запропонувала Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго, мажоритарними частками яких володіє держава, повернути їм гроші, які заборгували споживачі – великі промислові гіганти, і навіть доплатити.

Згідно із законом всі гроші за поставлену електроенергію повинні надходити на рахунок обленерго в Ощадбанку, а цими коштами можна розрахуватися лише з Енергоринком (держкомпанією, якій генератори продають свою енергію). Однак вони прямо пішли на рахунки Енергомережі.

У НАБУ впевнені, що подібне стало можливим завдяки змові керівників двох обленерго з братами Суркісами, які насправді і контролюють компанію Енергомережа.

Дмитро Крючков зараз затриманий в Німеччині, де німецький суд вирішує питання про його екстрадицію в Україну за запитом Національного антикорупційного бюро.

Григорій і Ігор Суркіси не відповіли редакції Новое Время на прохання прокоментувати викладену в матеріалі інформацію.

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