"Люди, які безпосередньо контактують із Мілевським, розповіли мені, що він зараз перебуває в Києві та продовжує відпочивати. Я так розумію, його дуже сильно психологічно підбила війна. Він нічого не хоче, закинув блог, там від початку війни нічого не виходить. Якось їздити на війну, волонтерити, робити двіж він не хоче", – заявив Болотніков.

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"Я бачив нещодавно Мілевського. Я зайшов у бар у Києві подивитися Арсенал – Тоттенхем, а там Міля сидить, п'є чай, дивиться футбол і вболіває за Зінченка. Виглядав він не так, як раніше. Видно, що набрав кілограмів 10-12, опух, заплив. У нього, напевно, була схильність до зайвої ваги, це було видно, ще коли він грав за Минай", – резюмував Сеньків на YouTubе-каналі KDK.

Нагадаємо, Артем завершив кар'єру восени 2021 року, після чого намагався стати блогером. Його друг – Олександр Алієв – зараз служить у Збройних силах України.

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