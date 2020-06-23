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Набі Кейта звинуватили в сексуальному насильстві

20:28 - Читать на русском
Набі Кейта звинуватили в сексуальному насильстві
Набі Кейта / Getty images

Мешканка англійського Манчестера звинуватила півзахисника Ліверпуля Набі Кейта в сексуальному насильстві.

Жінка на ім'я Понці Дламіні повідомила про інцидент на своїй сторінці в твіттері. 25-річний футболіст нібито приставав до неї в січні після спільної вечірки, на яку дівчину запросила подруга. Кейта приставав до неї і навіть запропонував гроші, коли вона почала чинити опір, повідомляє eurosport.

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Дламіні заявила, що вже звернулася в поліцію Манчестера і Ліверпуля, а до позову додала детальну інформацію про телефонні контакти в той період: вона листувалася з матір'ю і телефонувала людині на ім'я Байо, який називав себе агентом Кейта.

В соцмережі жінці, в основному, не вірять – пишуть, що вона шукає уваги і сумніваються, що Кейта міг зробити такий вчинок. Як контр-аргументів висловлюються той факт, що гравець не знає англійської, а також є дуже віруючим і не міг згвалтувати жінку.

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Теги
Англія Набі Набі Кейта Ліверпуль Ліверпуль
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