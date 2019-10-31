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Набі Кейта травмувався в кубковому матчі проти Арсенала

14:59 264 Читать на русском
Набі Кейта травмувався в кубковому матчі проти Арсенала
Набі Кейта / офіційний сайт Ліверпуля

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта зазнав пошкодження у матчі Кубка англійської ліги проти Арсенала (5:5).

 

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта не зміг завершити матч Кубка англійської ліги через травму та покинув поле на 55-й хвилині.

Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу

"Якби травма Кейта була не дуже серйозною, на що я сподіваюся, то це був майже ідеальний вечір. Набі послизнувся, коли втратив м'яч. Він послизнувся, а потім я побачив, що він кульгає, і тому ми його замінили", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, Арсенал та Ліверпуль розписали феєричну нічию (5:5), а в серії пенальті сильнішими були мерсисайдці.

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02:37
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Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Арсенал Набі Кейта Набі Кейта
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