Набі Кейта травмувався в кубковому матчі проти Арсенала

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта зазнав пошкодження у матчі Кубка англійської ліги проти Арсенала (5:5).

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта не зміг завершити матч Кубка англійської ліги через травму та покинув поле на 55-й хвилині.

Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу

"Якби травма Кейта була не дуже серйозною, на що я сподіваюся, то це був майже ідеальний вечір. Набі послизнувся, коли втратив м'яч. Він послизнувся, а потім я побачив, що він кульгає, і тому ми його замінили", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, Арсенал та Ліверпуль розписали феєричну нічию (5:5), а в серії пенальті сильнішими були мерсисайдці.

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