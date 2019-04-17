"Набери форму або помри намагаючись", – Соль показав, як відновлюється після травми

Ліга чемпіонів — 00:55 5436
-
Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замало
-
Ювентус – Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:45 3752
-
Львів офіційно призначив Блавацького головним тренеромУкраїна — 16 квіт 1439
-
"Зідан – відставка, або продаж до 12 гравців Реала": іспанські ЗМІ віщують "фестиваль жертв" після конфузу з ЛеганесомІспанія — 16 квіт 5995
-
Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з РибкоюСвіт — 16 квіт 3199