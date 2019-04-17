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"Набери форму або помри намагаючись", – Соль показав, як відновлюється після травми

06:30 662 Читать на русском
"Набери форму або помри намагаючись", – Соль показав, як відновлюється після травми
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Нападник Київського Динамо Фран Соль показав, як докладає усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернутись на поле.

Фран Соль у своєму Instagram показав, як він відновлюється після травми плеча. Форвард може не зіграти в сезоні 2018/19.

"Шевченко став однією з причин мого переходу в Динамо", – Фран Соль розповів, чому переїхав в Україну

"Набери форму або помри намагаючись", – написав Соль під відео.

Іспанець перейшов у Динамо з Віллем ІІ взимку цього року за 3,25 млн євро, але встиг зіграти лише в 4 офіційних матчах.

Теги
Динамо Динамо Відеоновини Фран Соль Фран Соль
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