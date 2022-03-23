"Чи важко налаштовуватися на матчі, коли в українців біда? Це не біда, це катастрофа. Раніше, налаштовуючись на гру, я слухав музику, а зараз дивлюся відео з подвигами наших військових, які дають класну відсіч ворогу.

Василь Кравець: Я хочу піти на війну, але не вмію стріляти

Зателефонував Ромі Зозулі, запитав, чим ми можемо допомогти. Він створив групу у WhatsApp і через цю групу футболісти, які захотіли брати участь у цьому маленькому проекті, допомагають, чим можуть. Ми купували спорядження, тепловізори, придбали дві машини швидкої допомоги та відправили це до України.

Товари і тут не дуже просто дістати. Часом доводиться чекати тиждень-два. Наприклад, ті ж тепловізори, якими я займаюся, у дефіциті. Днями я заправив буси, щоб водії могли привезти людей із Польщі.

Скільки грошей футболісти витратили на допомогу? Загалом, на цей момент, думаю, більше 200 тисяч євро. Я був готовий їхати в Україну, але потім нам сказали, що більше користі від нас буде тут, в Іспанії.

Коли почалися бомбардування, коли мирні українці почали тікати від обстрілів, я всі ці ролики викладав у Instagram. Мені писали багато іспанців – як знайомі, так і чужі. Вони були шоковані. Вже набагато більше людей стали ненавидіти Росію. Місяць тому один із моїх партнерів по команді жартома сказав, що скоро мені доведеться міняти паспорт на російський, але коли почалася війна, він дико перепрошував за свої слова і висловив свою ненависть до Росії.

Я не політик і мені складно дати прогноз щодо закінчення війни, але я вірю, що це відбудеться якнайшвидше. Бог з нами. Я впевнений, що після війни Україна заживе набагато краще. Ми відбудуємо наші міста, і вони будуть ще кращими. Слава Україні!" – цитує Кравця Zbirna.com.

Росія напала на Україну: нові обстріли Донбас Арени, капітани Динамо і Шахтаря зберігають вірність (LIVE)