Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте бере участь у голосуванні на звання найкращого тренера лютого, попри безпосередню присутність лише на одному матчі своєї команди. Цю зустріч "шпори" програли Лестеру з рахунком 1:4.

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Конте був відсутній на робочому місці через відновлення після операції на жовчному міхурі. За його відсутності Тоттенхемом керував Крістіан Стелліні. Саме під керівництвом Стелліні "шпори" здолали Манчестер Сіті, Вест Хем і Челсі.

Як інформує The Athletic, Прем'єр-ліга похвалила Конте за те, що він "брав активну участь здалеку, допомагаючи ухвалювати рішення і планувати тренування".

За підсумками лютого "шпори" піднялися на 4 місце турнірної таблиці АПЛ.

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