"Не ті результати, на які ми розраховуємо. Після трьох ігор у Лізі Чемпіонів ні наші вболівальники, ні самі гравці не можуть задовольнятися тим, що відбувається. На жаль, це наш рівень, і всім нам потрібно рости.

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Але здатися найлегше. Складніше встати знову на ноги і довести, в першу чергу, самим собі, що ми можемо грати на цьому рівні на рівних з грандами. Тільки через важку роботу і з вірою в найкраще, по-іншому ніяк", – написав Циганков в Instagram.

Нагадаємо, Динамо після трьох матчів ЛЧ йде на останній сходинці групи Е, маючи одне очко і різницю голів 0:6. У наступному турі кияни прийматимуть Барселону (2 листопада).

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