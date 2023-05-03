Прес-служба закарпатської команди висловилась щодо помилки рефері у матчі 24-го туру УПЛ з "гірниками" (0:1).

"Минай у виїзній для себе грі 24-го туру вириває нічию у матчі проти лідера чемпіонату.

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На жаль, за ці 1:1 один бал в актив нам не зарахують", – йдеться у повідомленні прес-служби "лисів".

Нагадаємо, наприкінці першого тайму Дмитро Нємчанінов забив гол – арбітр Микола Балакін м'яч не зарахував, хоча на повторі чітко видно, що сфера лінію перетнула. VAR у цій грі не працював.

Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна