"На жаль, нам не зарахують очко за 1:1 з Шахтарем": Минай прокоментував скандальне рішення арбітра
3 травня 16:40 - Читать на русском
Прес-служба закарпатської команди висловилась щодо помилки рефері у матчі 24-го туру УПЛ з "гірниками" (0:1).
"Минай у виїзній для себе грі 24-го туру вириває нічию у матчі проти лідера чемпіонату.
"Вкрадений" арбітром гол у відеоогляді скандального матчу Шахтар – Минай
На жаль, за ці 1:1 один бал в актив нам не зарахують", – йдеться у повідомленні прес-служби "лисів".
Нагадаємо, наприкінці першого тайму Дмитро Нємчанінов забив гол – арбітр Микола Балакін м'яч не зарахував, хоча на повторі чітко видно, що сфера лінію перетнула. VAR у цій грі не працював.
Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна
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