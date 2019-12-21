На заздрість Бейлу – Почеттіно у творчій відпустці поєднав дві пристрасті зіркового валлійця

Екс-керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно продовжує відпочивати після напруженого періоду роботи в англійській Прем'єр-лізі.
Аргентинець разом зі своїм вірним асистентом Хесусом Пересом зіграв у футгольф, повідомляє Sky Sports.
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Почеттіно нині перебуває у Катарі на Клубному чемпіонаті світу. Знайшовши вільну хвилину, тренер разом із друзями вирішив пограти в суміш футболу та гольфу, в якій гравці поштовхами ноги мають забити м'яч у величезну лунку за найменшу кількість ударів. Таке проведення часу точно припало б до душі Гарету Бейлу – найбільшому любителю гольфа в світі футболу.
До слова, Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли його звільнили з Тоттенхема. Періодично чутки пов'язують його ім'я з Манчестер Юнайтед, Баварією, мадридським Реалом та іншими грандами.
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