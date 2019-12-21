На заздрість Бейлу – Почеттіно у творчій відпустці поєднав дві пристрасті зіркового валлійця

Екс-керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно продовжує відпочивати після напруженого періоду роботи в англійській Прем'єр-лізі.

Аргентинець разом зі своїм вірним асистентом Хесусом Пересом зіграв у футгольф, повідомляє Sky Sports.

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Почеттіно нині перебуває у Катарі на Клубному чемпіонаті світу. Знайшовши вільну хвилину, тренер разом із друзями вирішив пограти в суміш футболу та гольфу, в якій гравці поштовхами ноги мають забити м'яч у величезну лунку за найменшу кількість ударів. Таке проведення часу точно припало б до душі Гарету Бейлу – найбільшому любителю гольфа в світі футболу.

До слова, Маурісіо Почеттіно перебуває без роботи з листопада, коли його звільнили з Тоттенхема. Періодично чутки пов'язують його ім'я з Манчестер Юнайтед, Баварією, мадридським Реалом та іншими грандами.

Mauricio Pochettino is living his best life!



The Argentine and his former assistant Jesus Perez are out in Qatar at the Club World Cup enjoying some footgolf - what a hit! pic.twitter.com/iS3TbXMajq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 20, 2019

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