У Києві в PM HUB відбулося засідання Експерт-клубу Parimatch. Цього разу темою для обговорення знову стала збірна України, яка напередодні провела три поспіль матчі з чемпіонами світу останнього десятиліття.

За два дні до засідання Експерт-клубу Parimatch наша національна команда обіграла Іспанію, яка до цього видала 15-матчеву безпрограшну серію, що тривала майже два роки. Зробити це вдалося незважаючи на кадрові проблеми пов'язані з травмами і коронавірусом.

Спікерами Експерт-клубу Parimatch стали Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, тренер збірної України (U-18) Володимир Єзерський, лікар національної команди Максим Бецко, представник Parimatch Вадим Місюра, а також футболісти Микола Шапаренко та Олександр Караваєв. Приєднався до них і капітан збірної України Андрій Пятов, правда, лише через Zoom. Голкіпер якраз їхав здавати тест на коронавірус.

"Експерт-клуб – унікальний майданчик, де зустрічаються топменеджери, експерти і гравці. Тут ми можемо обговорювати найгостріші питання пов'язані з розвитком футболу. Сьогодні ми зібралися після феноменальної перемоги, яка принесла радість усім уболівальникам України. Упевнений, попереду нас чекає ще безліч перемог. І, звичайно, Parimatch буде продовжувати проводити такі заходи і в майбутньому. Це важливо як для ЗМІ, так і для збірної і для фанатів. Будемо ставати разом ще краще", – сказав представник Parimatch Вадим Місюра.

Андрій Пятов: "Шкода, що не зміг прийти до вас особисто. Зараз їду здавати тест, сподіваюся, все буде відмінно і я повернуся в загальну групу. Взагалі, ситуація пов'язана з коронавірусом в "Шахтарі" стала шоком, ми тільки зіграли з "Десною" і тут дізнаємося результати тестів ... Не знали, що робити, оскільки раніше не стикалися з коронавірусом настільки серйозно. Але я дуже радий, що Бущан показав рівень справжнього воротаря в плані психології. Можна пропустити багато голів, але потрібно залишатися стійким. Таким і був Жора після Франції. Він став опорою всієї збірної".

Олександр Караваєв: "Ми всі підтримували Бущана, адже помилки робили всі, ми єдине ціле. Георгій зібрався і показав високий рівень в наступних матчах. Після Франції ми розібрали помилки, звичайно, неприємно стільки пропускати, але до Німеччини ми готувалися повністю зібраними і сконцентрованими, ніхто руки не опускав. Не завжди виходить зіграти так, як хочеться. Особливо, якщо перед тобою серйозний суперник. Потрібно вміти перебудуватися і в потрібний момент вколоти опонента. Це вийшло з Іспанією, та й з Німеччиною у нас теж були непогані шанси здобути позитивний результат".

Микола Шапаренко: "Французи зараз одна з кращих збірних і важко з ними конкурувати. З половини моменту вони створюють гол. Ми намагалися як могли, але клас є клас. Потім, уже в Києві, ми показали зовсім інший футбол. Особливо приємно, що матчі з Німеччиною та Іспанією пройшли з глядачами, ми скучили за підтримкою трибун і відчували її навіть не дивлячись на те, що стадіон не був заповнений повністю".

Володимир Єзерський: "Ми по праву знаходимося серед найсильніших команд Ліги націй. Потрібно розуміти, що перед цими матчами підготовки було мінімум. Складно працювати в таких умовах. До того ж тренерський штаб не зміг розраховувати на кількох ключових гравців. Проте, за підсумками матчу з Францією тренерський штаб отримав багато цінної інформації. І ми побачили зовсім іншу збірну проти Німеччини і Іспанії".

Юрій Запісоцький: "Всі розуміють важливість цих матчів. Всі знають обставини, які виникли перед грою у Франції. Але зараз головне, що команда вистояла і подарувала нам таку яскраву перемогу над Іспанією. Тепер готуємося до листопадових матчів і чекаємо, що вони будуть успішними для нас".

Максим Бецко: "Ситуація з коронавірусом була прогнозованою. А ось що стосується Луніна і Паньківа, це вже було несподівано. Зараз тести проводять різні компанії, з часом їх удосконалюють, але все ще бувають як помилково негативні, так і помилково позитивні результати. Але якщо тест виявився позитивним, а потім негативним, ми все одно повинні враховувати саме позитивний".