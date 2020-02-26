"На зарплату келих пива не купиш": Гамула поскаржився на низький дохід в російському клубі

Одіозний тренер Ігор Гамула розповів про свою роботу селекціонером у системі Ростова.

"Звичайно, я більше заробляю на YouTube. Ще раз кажу: на зарплату в Ростові келих пива не купиш.

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Взагалі дивуюся, як в Прем'єр-лізі наш спортивний відділ стільки отримує. Я знаю людей по всіх командах. У Ростові завжди були важкі ситуації, але вони завжди вирішувалися. Щодо цього Ростов ніколи нікого не обманював", – підкреслив Гамула в інтерв'ю Gol.ru.

Нагадаємо, раніше 60-річний фахівець працював у Ростові головним тренером, однак був змушений покинути посаду через расистський скандал.

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