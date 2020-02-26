toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
АРТЕМ БЄСЄДІН НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ ДИНАМО

"На зарплату келих пива не купиш": Гамула поскаржився на низький дохід в російському клубі

06:30 2067 Читать на русском
"На зарплату келих пива не купиш": Гамула поскаржився на низький дохід в російському клубі
Ігор Гамула / Фото з відкритих джерел

Одіозний тренер Ігор Гамула розповів про свою роботу селекціонером у системі Ростова.

"Звичайно, я більше заробляю на YouTube. Ще раз кажу: на зарплату в Ростові келих пива не купиш.

Збірна України втратила більше, ніж Ракицький, – скандальний російський тренер

Взагалі дивуюся, як в Прем'єр-лізі наш спортивний відділ стільки отримує. Я знаю людей по всіх командах. У Ростові завжди були важкі ситуації, але вони завжди вирішувалися. Щодо цього Ростов ніколи нікого не обманював", – підкреслив Гамула в інтерв'ю Gol.ru.

Нагадаємо, раніше 60-річний фахівець працював у Ростові головним тренером, однак був змушений покинути посаду через расистський скандал.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
Наполі – Барселона: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів – як це було
00:10
4459
Теги
Ростов Ростов Росія Ігор Гамула
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
28
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук