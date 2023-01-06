Кабо-Верде змінить назву Національного стадіону на стадіон імені Пеле. Про це уряд країни оголосив у середу, 4 січня.

Стадіон Пеле повинен бути у кожній країні – ФІФА готує відповідне прохання

Це рішення було ухвалено через два дні після того, як президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав низку країн вшанувати "Короля футболу" Пеле перейменуванням стадіонів на його честь.

Як повідомляє Mais Futebol, Гвінея-Бісау також приєдналася до пропозиції президента ФІФА. Африканська країна має намір присвоїти ім'я Пеле стадіону у місті Бафата, який було збудовано у 1937 році.

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