На Закарпатті розлючені вболівальники побили арбітра – фото інциденту

Прикрий інцидент стався в матчі Вищої ліги чемпіонату Закарпатської області.

Матч чемпіонату Вищої ліги Закарпатської області між командами Карпати (Дубове) і Поляна завершився бійкою, під час якої був побитий головний арбітр матчу. Про це повідомляє zakarpattya.net.ua.

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Вболівальники Карпат залишилися незадоволені роботою рефері. Бійку вдалося зупинити тільки після втручання поліції. За даними Федерації футболу Закарпаття, в побитті рефері також брав участь колишній головний тренер Карпат.

Даний інцидент буде розглянуто на спільному засіданні КДК і Федерації футболу Закарпаття. За його підсумками буде прийнято рішення щодо покарання для клубу.

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