"Ми разом з Даріо і президентом визначимо, які позиції будемо підсилювати. Треба зазначити, що нашу команду підсилити не так легко, адже рівень гравців уже високий. Будемо розглядати лише топових виконавців.

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Бога в Шахтарі? Я не знаю. По-перше, тому що з моменту мого переїзду до України ми жодного разу не спілкувалися. По-друге, це некоректно – говорити про гравців, у яких є інший тренер. Я так не роблю. Я тренував цього хлопця 3 роки, люблю і поважаю його. Він гарна людина, талановитий футболіст, але на його позиції у нас грають не менш здібні хлопці", – резюмував Де Дзербі в інтерв'ю BurBuzz.

Додамо, що Бога у поточному сезоні провів за Сассуоло 9 матчів та відзначився 3 асистами.

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