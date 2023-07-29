Італійський фахівець Роберто Де Дзербі ставить своїй команді витончену гру в пас. "Чайки" впевнено контролювали м'яч під пресингом Ньюкасла.

Клуби англійської Прем'єр-ліги активно готуються до старту нового сезону, граючи контрольні матчі з різними суперниками. Брайтон, який очолює колишній наставник "гірників" Роберто Де Дербі, цієї ночі зіграв товариський матч з Ньюкаслом – "сороки" в наступному сезоні зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Екс-зірка Шахтаря може перебратися в Лаціо – "орли" активно шукають заміну капітану, який переїхав до Саудівської Аравії

Підопічним Де Дзербі вдався показовий вихід з-під пресингу Ньюкасла в одному з епізодів матчу: "чайки" спокійно контролювали м'яч на своїй половині поля, змушуючи зіркового суперника нервувати – крутий хайлайт матчу, де видно тренерський підхід італійського фахівця.

Варто зазначити, що Брайтон таки програв матч Ньюкаслу – на гол Уелбека дублем відповів півзахисник Елліот Андерсон.

Нагадаємо, Де Дзербі очолював донецький Шахтар в сезоні 2021/22. Італієць був змушений покинути "гірників" через початок війни на території України.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів