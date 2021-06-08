Збірна України розтрощила Кіпр у завершальному спарингу до Євро-2020. Соцмережі тріумфують – у нас є хороші шанси.

Команда Шевченка потішила красивою грою менш ніж за тиждень до старту континентального форуму. Збірна України їде на Євро-2020 після розгромної перемоги над Кіпром (4:0). Навіть попри традиційні проблеми з реалізацією, "синьо-жовті" відзначились чотирма сухими м'ячами. Саме те, що треба напередодні суперважливого матчу з Нідерландами. Наші лідери – в порядку. Ярмоленко оформив дубль, Зінченко присвятив свій м'яч коханій Владі Седан, а Яремчук реабілітувався за стартові промахи. Генеральна репетиція вселяє оптимізм.

Україна розтрощила Кіпр в останньому матчі перед стартом на Євро-2020 – дублі, пенальті та ефектна гра в більшості

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Крім цього, він по-доброму заздрить бразильцям через Марлоса.

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"Не розумію, чому хейтять хлопця": Україна взяла напівреванш за велику ганьбу, або Як можна було програти "тюленям"