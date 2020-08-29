"Чому так зіграли на Євро-2016? Перша гра з німцями була непоганою. Могли десь в першому таймі "засунути" того нашого "своячка". Але проти Північної Ірландіі була катастрофа. Не сказав би, що ми були неготові до турніру. По суті, дуже вдарило по самолюбству, що ми вилетіли першими. Це був шок. Не скажу, що проти Польщі ми зіграли погано, але програли 0:1.

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Десь фарт у нас був на відбірковому етапі. Напевно, те, як ми жили цим потраплянням на Євро, коли не пройшли перед цим шість плей-оф, зіграло злий жарт – нам як відрізало.

Чи керував командою Фоменко? На Євро керував Шевченко. Тоді вже був Шевченко. Фоменко під час Євро-2016 участі в тренувальному процесі не брав. Ми бачили, що йде перебудова поколінь. Чому саме для цього вибрали фінальну частину – для мене загадка. Це моя особиста думка", – розповів Федецький у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, на Євро-2016 Україна стала першою збірною, яка вилетіла з турніру і не змогла забити бодай один гол.

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