Війна з росіянами продовжує забирати життя найкращих із нас.

Богдан "Віва" Гордей служив розвідником-кулеметником у складі 54-ої ОРБ і зі зброєю в руках зустрів свій останній бій, повідомляє WBC | Ультрас Динамо.

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Богдан був фанатом київського Динамо та представником колективу Viva Kyiv. Його відданість країні завжди будуть для нас прикладом.

Попрощалось з героєм і київське Динамо: "ФК Динамо Київ висловлює глибокий сум з приводу загибелі Богдана та щирі співчуття його рідним та близьким. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. Вічна пам'ять Герою!"

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