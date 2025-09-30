Українські військові продовжують віддавати своє життя, боронячи країну від російських загарбників.

Харківський Металіст 1925 повідомив трагічну новину про загибель Андрія Солов'я, батька воротаря команди Максима Солов'я.

На фронті героїчно загинув син легендарного футбольного ведучого Голяченка

Андрій Соловей служив у 225-му окремому штурмовому полку та виконував завдання у найгарячіших точках України, захищаючи країну.

Його син, 17-річний Максим Соловей, виступає за юнацьку команду Металіста 1925. У цьому сезоні він провів сім матчів в чемпіонаті U-19, пропустивши дев’ять голів, а в трьох поєдинках зумів зберегти свої ворота сухими.

"Я вбивав. На війні до цього звикаєш швидко": хрещений син легендарного Поркуяна – від арбітра УПЛ до окопу