"В Динамо зараз 20 перемог та 8 нічиїх за 28 турів і нуль у графі поразки. Це ж так смачно виглядає. Але за оцим смаком є певний післясмак. І цей післясмак – це історія перших таймів.

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І коли Шовковський говорить про незадоволеність першим таймом... А він дуже злий, на відміну від Пушіча, прийшов на флеш-інтерв'ю після матчу. Я чесно не знаю, як він витримав оцю історію, щоб не сказати все те, що він думає. Це великий плюс, що він вміє себе контролювати.

Але коли він говорить про незадоволеність першим таймом, ну це ж якраз от його робота і його тренерського штабу. Незадоволеність першим таймом, але склад збережений, склад не міняється. Перші заміни пішли на 75-й хвилині. І до речі, як на мене, на гру вони вплинули, тому що і Волошин був активний, і Динамо нарешті почало краще починати атаки", – сказав Звєров у своїй авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після 28-ми турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на 5 очок. Полісся з 44-ма пунктами четверте.

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