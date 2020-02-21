На вболівальників Бенфіки напали після матчу проти Шахтаря

Прикрий інцидент трапився після закінчення матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар приймав Бенфіку (2:1).

Після фінального свистка португальські уболівальники покидали ОСК Металіст, але зазнали нападу, повідомляє A Bola.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

За інформацією португальського видання, напад став можливим через бездіяльність харківської поліції. За підсумками інциденту один прихильник лісабонців був змушений пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився перемогою Шахтаря (2:1). Матч-відповідь відбудеться 27 лютого у Лісабоні.

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