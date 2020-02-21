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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

На вболівальників Бенфіки напали після матчу проти Шахтаря

10:08 1469 Читать на русском
На вболівальників Бенфіки напали після матчу проти Шахтаря
Шахтар – Бенфіка / фото: ФК Шахтар

Прикрий інцидент трапився після закінчення матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар приймав Бенфіку (2:1).

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

Після фінального свистка португальські уболівальники покидали ОСК Металіст, але зазнали нападу, повідомляє A Bola.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

За інформацією португальського видання, напад став можливим через бездіяльність харківської поліції. За підсумками інциденту один прихильник лісабонців був змушений пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився перемогою Шахтаря (2:1). Матч-відповідь відбудеться 27 лютого у Лісабоні.

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан

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Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка футбольні фанати
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