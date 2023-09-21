Півзахисник Шахтаря і збірної України Георгій Судаков зізнався, що планує продовжити кар'єру в одному з топ-5 чемпіонатів Європи, але підійде до вибору клубу дуже виважено.

– Коли дивитесь матчі своїх друзів в європейських чемпіонатах, виникають думки, що і вам теж так хочеться?

– Звичайно, всі ми прагнемо грати у топ-5 чемпіонатах. Це 100%. Кожен про це мріє, всі ми для цього працюємо. Але на цю мить я так само перебуваю в одному з топ-клубів Європи, ми кожного року граємо у Лізі чемпіонів. Зараз я почав грати у національній збірній. Тому, коли прийде час, все можливо.

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Всі розуміють, що це не тільки від мене залежить. Це залежить також від пропозиції, від клубу, від президента. Багато дуже факторів, які впливають на перехід. Але, як я вже сказав, я про це не можу навіть думати, бо я – футболіст Шахтаря.

– Мудрик і Трубін загравали з клубами, коли хотіли піти з Шахтаря. Лайки у соцмережах, підписка на клуб, який вами цікавиться – це не ваш шлях?

– Ні-ні, я таким не займаюсь. Що стосується соцмереж, то я до цього нормально ставлюсь. Можу пожартувати, можу написати коментар, це нормально. Ми не сприймаємо це дуже серйозно, це нормальні речі. А медіа дуже слідкують за цим, тому треба бути обережним.

У мене дружина постійно питає: "Скажи, де ти хочеш грати? Назви хочу одну команду, про яку мрієш". Тут дуже багато нюансів. Я не можу піти в команду тільки тому, що вона мені подобається чи я за неї вболівав колись. В першу чергу я хотів би, щоб тренер та клуб бачили мене в цій команді, щоб я міг там грати. Від цього я б відштовхувався.

Просто піти, тому що там гроші чи ще щось – я так не хотів би. Дуже багато нюансів – фінансові, сімейні. Це наше життя, і я хочу отримувати від нього задоволення, як і від футболу. Я вже казав, що від мене тут мало залежить. Від мене залежить тільки гра, яку я показую на футбольному полі, – розповів Георгій Судаков у інтерв'ю Tribuna.

До слова, контракт 21-річного півзахисника з Шахтарем чинний до кінця сезону 2027/28. Transfermarkt оцінює Судакова у 15 мільйонів євро.

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