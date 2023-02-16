"Це розчарування, тому що ми програли. Ми самі розгубили все. Це була неймовірна боротьба між двома командами, але коли ми тримали суперника під контролем, то просто дарували голи. З іншого боку, у нас було три великі моменти, але ми їх не використали.

Парад індивідуальних помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Манчестер Сіті – 1:3

Щоб перемогти їх, ми повинні перевершити свій рівень. Ми зрівняли рахунок і мали ще кілька моментів, але такі матчі вирішує правильна робота у карному майданчику. Їм це вдалося краще. Ми були дійсно неточними на початку гри, недостатньо добре читали ситуації та поспішали, коли не мали жодної переваги. Самі створювали собі проблеми. Гаразд, ми можемо з цим погодитися. Але те, як ми дарували голи – на цьому рівні таке неможливо.

Атмосфера і гра були справді хорошими, якщо забути, що ми віддали Манчестер Сіті три голи. Я не знаю, чого ще я можу вимагати від гравців, щоб відповідати цьому рівню. Сіті – найкраща команда у світі, але ми на рівні з ними. Залишилося зробити певні речі краще, щоб перемогти їх. У мене навіть більше віри виграти АПЛ, ніж до матчу, тому що я бачу, як команда йде поряд з Ман Сіті. Треба рухатися далі, за 3 дні у нас нова гра. Тепер я вірю в хлопців ще більше", – цитує Артету ВВС.

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