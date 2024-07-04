"Для нас Родрі – найкраща "шістка" у світі. Він демонструє здатність грати на дуже високому рівні. На цій позиції немає кращого гравця.

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Він найважливіший гравець для всіх. Ми повинні про нього піклуватися, і якщо він не хоче тренуватися, то нехай не тренується, а буде свіжим до матчу", – цитує Хоселу AS.

Нагадаємо, що Іспанія зіграє проти Німеччини у чвертьфіналі Євро-2024 у п'ятницю, 5 липня. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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