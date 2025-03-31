– Як можете підсумувати виступ хлопців у цьому відборі?

– В принципі, виступом збірної я задоволений – як результатом, так і грою. Звісно, всі три матчі були різні, бо у перших двох ми перемогли суперників зі значною перевагою, а третя гра була на результат, як ми і планували. Тобто нам не потрібно було десь бігти, показувати змістовну гру. Нам потрібен був результат, якого ми досягли.

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– Розкажіть про цей матч з Сербією – про перебіг та те, що відбувалося навколо гри, адже була майже повна арена.

– По грі – ми добре розібрали суперника. Серби грають тільки через "стовпа" – і попереднє покоління юнацької збірної, і нинішнє. Тому багато уваги ми приділяли грі зі "стовпом", обрали доволі габаритних захисників – що Клімчук, що Господенко. Ми так і планували, щоб "стовпи" не переграли нас. Цей план на гру повністю виправдав себе, і результат на табло. Збірна України поїде на фінальну частину Євро-2025.

Щодо атмосфери, то було дуже неприємно перебувати на майданчику, тому що на трибунах були російські прапори, російські лозунги. З одного боку, це, звісно, погано, але з іншого – ви навіть не уявляєте, як це змотивувало хлопців. Коли у перерві вони почули всі ці викрики, то сказали: "Зробимо все, що завгодно, але не дамо сербам навіть гола забити". Хлопці – молодці, вони впоралися та стримали своє слово, – розповів Москвичов у коментарі прес-службі АФУ.

Нагадаємо, господарем нашої відбіркової групи була Сербія, в якій вистачає прихильників "руского міра". Втім, Україна гідно впоралася з усіма випробуваннями. Підопічні Москвичова розбили Чорногорію (9:2), Нідерланди (6:2), а на "десерт" нейтралізували і сербів (1:0), явно засмутивши місцеву публіку. Фінальний турнір юнацького Євро-2025 з футзалу відбудеться з 28 вересня по 5 жовтня у Молдові.

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