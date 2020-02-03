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"На тренуваннях головою в підкати йдуть", – Поворознюк розповів, як мотивує гравців Інгульця

11:39 120 Читать на русском
"На тренуваннях головою в підкати йдуть", – Поворознюк розповів, як мотивує гравців Інгульця
Олександр Поворознюк / фото з відкритих джерел

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, від чого залежить заробітна плата гравців його клубу.

"Ми вже стикалися з моментами, коли людина отримує божевільну заробітну плату, але не прагне потрапити до основного складу. Приземляємо таких дуже просто: потрапляєш до основного складу – плюс 30 відсотків до зарплати, не потрапляєш – мінус 30 відсотків. Все дуже просто.

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На тренуваннях бутси злітають, головою в підкати йдуть, бо хочуть грати в основі. Оце я розумію, що є стимул. Те саме з преміальними. Сказав їм: "Хлопці, ви бачите тунель? А в кінці тунелю 10 мільйонів. Вийдете в УПЛ – заберете їх", – сказав Поворознюк Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, що на зимову перерву Інгулець пішов на третьому місці у турнірній таблиці Першої ліги. Команда з Петрового відстає від лідера, львівського Руха, на 2 очки.

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Перша ліга Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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