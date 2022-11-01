Захисник Барселони Жерар Піке, відомий своїми діловими інтересами за межами футболу, інвестував у проект будівництва розкішного готелю в Малазі. Він витратив близько 20 мільйонів доларів на покупку нерухомості, що розташована на узбережжі Коста-дель-Соль.

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Однак будівництво зупинилося через несподівану затримку. Згідно з іспанським виданням Marca, на території будівництва було виявлено 250 могил. Перш ніж продовжувати будівництво готелю, необхідно провести дослідження, щоб визначити, до якого віку належать ці могили.

"Ми розкопали близько 250 гробниць, переважна більшість з яких порожні. Можливо, могили ніколи не використовувалися і не є настільки цінними, щоб їх слід було зберігати. Це один із найбільших некрополів у країні", – пояснив археолог Альберто Кампіан виданню Hoy por hoy Malaga.

Кампіан додав, що не очікує подальших затримок після вивчення могил, тож будівництво готелю Піке зможе відновитися на початку 2023 року.

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