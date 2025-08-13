Президент Асоціації за прозорість і демократію в спорті та глава Національного центру підготовки футбольних тренерів Іспанії Мігель Анхель Галан надав Вищій спортивній раді 50-сторінковий документ, в якому стверджується, що Хав'єр Тебас оприлюднив конфіденційну інформацію про Барселону, тим самим скоївши п'ять серйозних правопорушень. Про це інформує AS.

Приводом для скарги стали заяви Тебаса в ЗМІ та соцмережах, а також заява Ла Ліги про відсутність у Барселони підстав для реєстрації Дані Ольмо і Пау Віктора, оскільки угода з продажу VIP-місць Камп Ноу, яка повинна була принести каталонцям близько 100 млн євро, не була включена до звіту клубу. Після того, як Барселона звинуватила Тебаса в порушенні своїх зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, заява була видалена з ресурсів ліги.

Галан стверджує, що глава Ла Ліги порушив конфіденційність, розкривши конкретні деталі корпоративної діяльності Барселони, зміни аудиторів, інформації про фінансове становище каталонського клубу, а також внутрішні звіти TAD. Також глава CENAFE засудив зустріч Хав'єра Тебаса з керівництвом Атлетіка на тлі спроб Барселони підписати Ніко Вільямса – на думку Галана, Тебас порушив конфіденційність, поінформувавши Атлетік про фінансове становище синьо-гранатових.

Після подання скарги Вища спортивна рада повинна вирішити, чи подавати цю скаргу до Спортивного адміністративного суду Іспанії (TAD), який повинен підтвердити або спростувати факт правопорушень з боку Тебаса. У разі встановлення провини глава Ла Ліги може бути дискваліфікований.

