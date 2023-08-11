Хавбек Дніпра-1 Олександр Піхальонок поділився емоціями після першого матчу кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3), який проходив у Празі.

"Буде тяжко. Треба забивати дуже швидкий м'яч. Суперник фізично готовий, а ми ще довго добиралися на гру. На єврокубки не можна добиратися, як ми.

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Після матчів з греками не всі до кінця відновилися після отруєння. Їдемо на автобусі, потім ночуємо, знову автобус. На такому рівні подібне неприпустимо", – цитує Піханьонка клубна прес-служба Дніпра-1.

Нагадаємо, Дніпро-1 розгромно програв празькій Славії (3:0) в матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Матч-відповідь між Дніпром-1 та Славією відбудеться 17 серпня в Кошице (Словаччина). Переможець цієї пари зіграє проти луганської Зорі.

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