"На жаль, ми сьогодні програли. Усе просто: Порту забив п'ять м'ячів, а ми тільки три. Ми забили достатньо голів як для гостьової гри, але цього не вистачило. Порту – чудова команда, якій важко протистояти, вона грає у високому темпі. Суперник добре почав гру і забив швидкий м'яч. Нам вдалося повернутися в гру і навіть домінувати в деяких моментах. Але ми все ж припустилися двох-трьох непотрібних помилок. На цьому рівні така кількість помилок – недозволена розкіш. Повернутися в гру було непросто, але ми старалися до кінця. Ми все одно зробили рахунок 3:2, поміняли атакувальних гравців, але в підсумку поступилися.

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Дивно програвати, але при цьому пишатися гравцями. Проте ми приїхали сюди битися, грати і пропонувати людям хороший футбол проти дуже хорошого суперника. Мої хлопці зробили все і боролися до кінця. Я дуже пишаюся цією молодою командою. Подібні ігри важливі для розвитку молодих гравців.

Група з Порту, Барселоною і Антверпеном була дуже складною, але нам все ж вдалося набрати 9 очок, показавши дуже хороший футбол. Можу тільки порадіти за хлопців і за те, як вони розвиваються останні два місяці. Обставини не ідеальні, всі знають чому, але команда щодня працює дисципліновано. Я дуже пишаюся тим, що ми досягли важливої мети – залишитися в єврокубках", – цитує Пушіча Mais Futebol.

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