"На жаль, сьогодні складно говорити про футбол, якусь тактику. Ви самі все бачите. Поле дуже погане, на ньому неможливо грати.

Верес – Динамо: матч був за крок від зриву – господарі відмовилися переносити гру до Києва

Треба захищати здоров'я гравців, серед яких є збірники. Це головне в ситуації, що склалася. Вся Європа дивиться на наш чемпіонат. На таких полях грати не можна, це не дуже добре. У понеділок ми летимо в Португалію. Єдине, чого я хочу, щоб всі були здоровими після цього матчу", – сказав Вукоєвіч у програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, сьогодні вранці постало питання – чи відбудеться поєдинок взагалі. Представник Динамо обурився станом газону і звинуватив Верес у навмисному неувімкенні підігріву. Зрештою, спортивному директору рівнян В'ячеславу Шевчуку вдалось залагодити ситуацію, а Катерина Монзуль дала добро на проведення поєдинку.

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