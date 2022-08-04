"У чемпіонаті ти можеш повернути втрачене, тут у тебе є мало можливостей. Це дуже важливий матч. Я маю очікування від усієї команди – важливо, аби вона була згуртована та знала, як треба діяти. Тільки таким чином ми можемо написати історію. Ми відчайдушно потребуємо хороших результатів.

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Вони – фаворити. Я не вважаю це перевагою, бо те, що з ними відбувається… Для них це можливість створити якусь радість. Як на мене, ми побачимо рішучу команду, але нам потрібно скористатись цим шансом. На таку сприятливу можливість ми чекали близько шести років.

Якщо ми пройдемо луганську Зорю у кваліфікації, то у нас ще буде час поговорити про наступного суперника", – цитує Кирцу Digi Sport.

Нагадаємо, перша дуель української та румунської команд відбудеться сьогодні, 4 серпня, о 20:30. Матч-відповідь запланований на 11 число.

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