"У Гостомелі заїхали на центральний стадіон, куди поцілили снаряди окупантів, але який обов’язково буде відновлений і знову прийматиме матчі місцевих команд. Побачили на власні очі зруйновані та спалені житлові будинки. Тут росіяни вбивали й калічили життя багатьох людей.

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Як і в Гостомелі, вулиці Бородянки переповнені свідченнями численних злочинів російських окупантів. Ці дикуни лише заради забави виорали на полі центрального стадіону, де у мирний час ми проводили матчі щорічного міжнародного турніру ім. В. Баннікова, фашистський символ "V". Крім того, орки викопали поруч бліндажі й намагалися БТРами знищити сусіднє поле зі штучним покриттям. Не вдалося!

У Бородянці дуже багато руйнувань, але селище вистояло завдяки хоробрості наших воїнів, отримавши два потужні символи-обереги. Це прострелений російськими кулями й осколками, але вцілілий пам’ятник Тарасу Шевченку в центрі селища і фігурка півника, яка встояла на кухонній шафці розбомбленого житлового будинку. І тут немає жодної випадковості. Такі символи є нашою непохитною вірою в те, що Україна витримає важкі випробування та обов’язково святкуватиме перемогу над тупою російською ордою", – написав Павелко у Facebook. Також президент УАФ додав кадри звірств.

Нагадаємо, Гостомель, Бородянку, Ірпінь, Бучу і загалом всю Київську область українські військові звільнили від росіян на початку квітня. У цих містах та селах зафіксовано масові вбивства цивільних осіб окупантами.

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