toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

На стадіоні Україна було встановлено нове табло

20:45 370 Читать на русском
На стадіоні Україна було встановлено нове табло
Стадіон Україна / ФК Карпати

Львівські Карпати на своєму стадіоні встановили велике табло.

На львівському стадіоні Україна було встановлене сучасне табло розмірами 6 на 4 метри, повідомляє офіційний сайт львівських Карпат.

Карпати планують реконструювати стадіон Україна, але не можуть узгодити питання з владою

Екран встановлене на місці старого – над трибуною з фанатами команди. Таке табло дозволить доносити до уболівальників візуальну інформацію: ролики, рекламу, стартові склади тощо.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон "Україна"

Зазначається, що побачити екран у дії львівські вболівальники зможуть вже у найближчому домашньому матчі Карпат проти Десни, який відбудеться у суботу, 24 листопада.

Україна16 тур

Карпати - Десна: Субота 24 листопада 2018

Карпати
до матчу
3
дн
:
16
год
:
55
хв
Десна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Карпати Карпати Карпати - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Бразилія
21:30
Камерун
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук