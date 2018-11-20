На стадіоні Україна було встановлено нове табло

Львівські Карпати на своєму стадіоні встановили велике табло.

На львівському стадіоні Україна було встановлене сучасне табло розмірами 6 на 4 метри, повідомляє офіційний сайт львівських Карпат.

Карпати планують реконструювати стадіон Україна, але не можуть узгодити питання з владою

Екран встановлене на місці старого – над трибуною з фанатами команди. Таке табло дозволить доносити до уболівальників візуальну інформацію: ролики, рекламу, стартові склади тощо.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон "Україна"

Зазначається, що побачити екран у дії львівські вболівальники зможуть вже у найближчому домашньому матчі Карпат проти Десни, який відбудеться у суботу, 24 листопада.