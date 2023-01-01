"Які аспекти УПЛ може запозичити у польського чемпіонату? У нас також був класний чемпіонат у 2013-14 роках. А зараз – для кого взагалі грають у футбол?

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Коли ти бачиш, що на стадіоні пробігли 2 собаки та 8,5 людей сидять з котом... Ну ти хочеш грати? Мені не хотілося, правда.

Я згадую ці роки у Дніпрі, коли приходиш, а там немає місця вільного, щоб сісти. Кайф. Думаєш: "Чуєш, так вони, напевно, прийшли заради тебе, тратять свій час, щоб ти щось показав". І ти такий: "А чому б і ні?" От це круто.

У Польщі це є. Тут повні стадіони. І що цікаво, стадіони – немов я приїжджаю кудись на Камп Ноу. 90% з них топові", – розповів Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

Нагадаємо, у поточному сезоні Євген провів за Краковію 13 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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